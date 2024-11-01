El fiscal de la dana frena a HazteOir y dice que citar de testigo a Pedro Sánchez no aportaría nada a la investigación

El fiscal ha pedido que se inadmita un recurso de HazteOir, asociación ultraconservadora que ejerce una de las acusaciones en la causa de la dana, contra un auto de la jueza instructora del pasado 15 de diciembre que denegó la solicitud de que se citara como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que “se le comunicara la posibilidad de aportar a la presente causa el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapp que pudiera haber recibido de Carlos Mazón, o que pudiera haber mandado al mismo”.