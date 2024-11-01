·
El fiscal asignado al caso del novio de Ayuso niega que pidiera un pacto de conformidad
Julián Salto explica que envió los correos del abogado del novio de Ayuso tanto a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como a la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, pese a que la primera ...
etiquetas
ayuso
fiscal general
actualidad
#2
Deviance
Que un fiscal general del estado desmienta un bulo y acabe siendo acusado de filtración de datos es la definición de sistema de justicia viciado. Es sabido y declarado en sede judicial que varios periodistas dijeron que ellos ya habían publicado el hecho antes que el fiscal, pero nadaaaaaa.... aquí lo que vale es "el que pueda hacer, que haga".
De traca.
#1
poxemita
Vale, pero eso ni incrimina ni inculpa al fiscal.
También ha dicho que le pidieron información sobre el caso porque el fiscal no podía esperar, y eso sí podría inculpar.
De traca.
También ha dicho que le pidieron información sobre el caso porque el fiscal no podía esperar, y eso sí podría inculpar.