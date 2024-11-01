edición general
First Brands se declara en quiebra y muestra un enorme agujero en Wall Street ante la crisis del motor

El colapso con 10.000 millones de deuda abre las puertas a un riesgo general en grandes fondos. Más que el simple cierre de una firma histórica de EEUU la noticia ha disparado las alarmas por la montaña de deuda que escondía la compañía y la amenaza que supone para Wall Street lo que pueden desatar la crisis del motor en el sector financiero. La firma ha mostrado unos pasivos superiores a los 10.000 millones de dólares, lo que convierte en este proceso en uno de los concursos más grandes de los mercados de deuda privada.

#1 harverto
Qué ganas tiene octubre de empezar...
Fisionboy #2 Fisionboy
China tiene ahora mismo 109 marcas distintas de coches operando ahora mismo. 109. La tormenta para el sector del motor en el resto del mundo amenaza en el horizonte.  media
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

En 2030 quedarán 10.

Es lo mismo que ha pasado en Europa, donde quedan los grupos alemanes (VW, BMW y Mercedes) y luego Renault y Stellantis. Y ojo, que en USA quedan solo Ford y GM, la tercera es Stellantis también.
#5 z1018
#2 el otro día me subí a un Luxeed en la exposición de Huawei y tienen muchas razones para preocuparse, los acabados interiores son a nivel de berlina de lujo alemana o mejores con las calidades que tienen últimamente.
Aergon #6 Aergon
#5 Ya bordan la copias de Rolls Royce o Bugati ¿Qué mas se les puede pedir?
Trigonometrico #7 Trigonometrico
#6 Se les puede pedir coches muy baratos de calidad aceptable.
Aergon #8 Aergon
#7 Creo que en eso llevan destacando unos añitos, para mi era el mínimo y ya lo han cumplido.
menéame