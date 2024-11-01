First Brands se declara en quiebra y muestra un enorme agujero en Wall Street ante la crisis del motor

El colapso con 10.000 millones de deuda abre las puertas a un riesgo general en grandes fondos. Más que el simple cierre de una firma histórica de EEUU la noticia ha disparado las alarmas por la montaña de deuda que escondía la compañía y la amenaza que supone para Wall Street lo que pueden desatar la crisis del motor en el sector financiero. La firma ha mostrado unos pasivos superiores a los 10.000 millones de dólares, lo que convierte en este proceso en uno de los concursos más grandes de los mercados de deuda privada.