Al firmar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, ¿ha desplazado Trump a Putin del Cáucaso Meridional?

Ante el anuncio de un «acuerdo» de paz en Washington entre Armenia y Azerbaiyán a cambio de un corredor de seguridad que da a Estados Unidos un acceso único al Cáucaso Meridional, el Kremlin se ha mantenido relativamente discreto. ¿El golpe de Trump, que sin duda sirve internamente a su discurso de «presidente de la paz», le coloca en una posición de fuerza frente a la Rusia de Putin antes de la cumbre del 15 de agosto en Alaska? Hay motivos para dudarlo. Un estudio en siete puntos firmado por Guillaume Lancereau.