edición general
3 meneos
43 clics
Al firmar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, ¿ha desplazado Trump a Putin del Cáucaso Meridional?

Al firmar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, ¿ha desplazado Trump a Putin del Cáucaso Meridional?

Ante el anuncio de un «acuerdo» de paz en Washington entre Armenia y Azerbaiyán a cambio de un corredor de seguridad que da a Estados Unidos un acceso único al Cáucaso Meridional, el Kremlin se ha mantenido relativamente discreto. ¿El golpe de Trump, que sin duda sirve internamente a su discurso de «presidente de la paz», le coloca en una posición de fuerza frente a la Rusia de Putin antes de la cumbre del 15 de agosto en Alaska? Hay motivos para dudarlo. Un estudio en siete puntos firmado por Guillaume Lancereau.

| etiquetas: geopolítica , internacional , trump , putin
2 1 0 K 23 politica
3 comentarios
2 1 0 K 23 politica
#1 yarkyark
Azerbayan ya estaba en la orbita Turca y Armenia al dejarles los rusos tirados cuando les atacaron los azerbayanos cambiaron de bando.
1 K 14
Veelicus #3 Veelicus
Armenia abandono la orbita rusa antes de la guerra con Azerbayan, por eso los rusos pasaron de ellos.
Por cierto, un pacto "genial" que mantiene a los prisioneros de guerra armenios en las carceles azerbayanas
0 K 11
aupaatu #2 aupaatu
Cosas de pacifistas instalando bases militares pacificadoras
0 K 9

menéame