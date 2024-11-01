edición general
"Firefox no necesita IA, sino escuchar a sus usuarios". La comunidad responde a las primeras declaraciones del nuevo CEO de Mozilla

Pocas horas después de la difusión del mensaje del CEO, un desarrollador y usuario activo de Firefox publicó en la comunidad r/firefox (el subreddit oficial del navegador) una carta abierta titulada "Firefox no necesita IA, sino líderes capaces de escuchar", que rápidamente se convirtió en viral. En ella, el autor expresa una preocupación compartida: Mozilla habla de "capacidad de elección" y "transparencia", pero apenas menciona la escucha activa de sus propios usuarios.

