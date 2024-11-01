·
[EN] Finlandia votará No a Chat control
Comunicado oficial del gobierno finlandés donde se opone a chat control
|
etiquetas
:
finlandia
,
no
,
chat control
,
privacidad
,
eu
#2
Sinfonico
Y eso deberían hacer el resto de países, es un atentado contra la privacidad en la red
0
K
10
#1
Torrezzno
*
The Ministerial Committee on EU Affairs elaborated on its previous positions and noted that Finland still considers it very important to establish an EU-level legal framework to improve the detection, reporting and elimination of sexual violence against children in the EU.
However, Finland cannot support the most recent compromise proposal because it contains a detection order that has been found problematic from a constitutional standpoint.
A que espera el gobierno más de izquierda de Europa? Donde están nuestros eurodiputados?
fightchatcontrol.eu
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
A que espera el gobierno más de izquierda de Europa? Donde están nuestros eurodiputados?
fightchatcontrol.eu