La Finca Groga, un nuevo ejemplo de resistencia contra la expulsión vecinal en València

Los residentes de un edificio en la Saïdia han conseguido caducar la licencia de obra hotelera, pero denuncian que el proyecto de reforma integral de su bloque busca vaciar todos los pisos para volver al plan turístico. Una plataforma vecinal reclama al ayuntamiento que proteja a los inquilinos y frene la especulación. De las 20 viviendas del edificio, solo cuatro resisten habitadas.
| etiquetas: valencia , gentrificación , vivienda , especulación , turistificación
Me espero sentado leyendo el OkDiario la página donde lo indican.
Se pueden quedar sentados, Catalá no ha movido un dedo en estos años, no va a mover un dedo ahora. Proliferan los bajos turísticos sin licencia (son muy fáciles de identificar a simple vista simplemente buscando la placa con la licencia que en la mayoría de los casos no existe) y no está haciendo nada, como para hacer algo por la gente de a pie....