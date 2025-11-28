La Finca Groga, un nuevo ejemplo de resistencia contra la expulsión vecinal en València

Los residentes de un edificio en la Saïdia han conseguido caducar la licencia de obra hotelera, pero denuncian que el proyecto de reforma integral de su bloque busca vaciar todos los pisos para volver al plan turístico. Una plataforma vecinal reclama al ayuntamiento que proteja a los inquilinos y frene la especulación. De las 20 viviendas del edificio, solo cuatro resisten habitadas.