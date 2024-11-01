Los que financiaron a Franco

A partir de investigaciones de historiadores como Ángel Viñas, Francisco Espinosa Maestre, Paul Preston o Mariano Sánchez Soler, analizamos cómo banqueros, grandes empresarios, terratenientes, aristócratas y la Iglesia financiaron el golpe de Estado de 1936, tanto dentro como fuera de España. Una alianza de poder que contó además con el apoyo decisivo de las dictaduras fascistas europeas: Italia, Alemania y Portugal. La financiación del golpe desde 1932 El papel de la gran banca y las grandes fortunas y los intereses económicos tras él.