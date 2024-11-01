edición general
Financiación autonómica: el debate imposible

La oposición del PP y su utilización de los agravios territoriales e identitarios no ha sido contestada por los socialistas, que han navegado este mar tormentoso sin brújula.

