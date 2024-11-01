edición general
Final del XIX Concurso Internacional Chopin en directo

Retransmisión en directo de la final del XIX Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin. Canal oficial Youtube de Chopin Institute.

