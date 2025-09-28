edición general
5 meneos
31 clics
La final europea de ‘League of Legends’ se salda con la victoria de G2 frente a Movistar KOI

La final europea de ‘League of Legends’ se salda con la victoria de G2 frente a Movistar KOI

El equipo español, gran protagonista de la histórica cita en Madrid, cae contra el gigante del continente, que se impone con un 3-0, tras un año de sequía

| etiquetas: lol , lec , final , madrid , league of legends
4 1 0 K 45 ocio
6 comentarios
4 1 0 K 45 ocio
Battlestar #4 Battlestar
Puff, yo me perdí en la época de TPA y ya en aquel entonces ni le prestaba atención, solo te sonaban los equipos porque les sacaban skins-

La verdad, uno pensaría que en todos estos años se habría hecho algo mucho más grande, pero parece que se mantiene como algo muy ""niche"" supongo que porque hay muchos juegos competitivos que se reparten el pastel.
0 K 10
#1 Beltza01
He tenido que entrar para saber de qué narices hablaba el titular. Parece ser que es un videojuego. ¿Y la gente va a un estadio a ver eso? Nos merecemos la extinción.
0 K 7
Dragstat #2 Dragstat *
#1 ¿No pueden verlo desde casa tranquilamente sentados en el sillón con unas palomitas?
0 K 20
Bapho #6 Bapho
#2 Si claro, como el fútbol.
0 K 11
Battlestar #3 Battlestar
#1 Pues cuando te enteres que los jugadores son superestrellas con casas de 3 plantas y coches de lujo...
1 K 21
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 ¿pero eres Mid, Jungle o ADC?
1 K 18

menéame