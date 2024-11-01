Un fin de semana con los bloqueados por Tebas y LaLiga: “Es una impotencia total. Internet está secuestrado”

Cada fin de semana, cientos de servicios digitales sufren apagones que coinciden con los partidos de fútbol. Es el resultado de una maniobra antipiratería de LaLiga que, a la espera de la decisión del Constitucional, tiene el visto bueno de la Justicia y del Congreso. Denuncian ante el Constitucional el bloqueo de webs legales de LaLiga para frenar la piratería. Hace ya casi 10 meses que una parte de Internet se cae cada fin de semana en España. Y es imposible saber a qué servicios afectará cada apagón.