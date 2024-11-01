edición general
Un fin de semana con los bloqueados por Tebas y LaLiga: “Es una impotencia total. Internet está secuestrado”

Un fin de semana con los bloqueados por Tebas y LaLiga: “Es una impotencia total. Internet está secuestrado”

Cada fin de semana, cientos de servicios digitales sufren apagones que coinciden con los partidos de fútbol. Es el resultado de una maniobra antipiratería de LaLiga que, a la espera de la decisión del Constitucional, tiene el visto bueno de la Justicia y del Congreso. Denuncian ante el Constitucional el bloqueo de webs legales de LaLiga para frenar la piratería. Hace ya casi 10 meses que una parte de Internet se cae cada fin de semana en España. Y es imposible saber a qué servicios afectará cada apagón.

Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Yo los fines de semana uso VPN y no es por el futbol, no me gusta, ne corta o ralentizan otros sitios completamente legales donde yo entro, tengo O2 y lo hace semanalmente.
#2 MADMax2
Se tendrían que juntar todos esos afectados y hacer un DDoS a las emisiones de La Liga. Siguiendo las premisasv de EEUU solo se están defendiendo
elGude #7 elGude
#5 ya, pero Nordvpn es partner de Bullman y de Smokerwolf, dos de los mejores youtubers, curiosamente nunca se les ha visto juntos.

Curioso.
elGude #1 elGude
Pues a joderse y a usar una VPN.

Aquí os dejo un enlace:

nordvpn.com/smokerwolf

Así ayudáis a qué Bullman se pueda comprar algo chulo.
#3 MADMax2
#1 a ver si la liga tiene acciones en vpn.... Y así saca un beneficio extra....
ipanies #4 ipanies
#1 Ya llevo varios findes teniendo que usar una VPN los fines de semana para poder acceder a paginas que NO están emitiendo el puto fútbol!!! Y estoy en Occidente, Europa, España... No en un régimen autocrático ni comunista ni una dictadura bolivariana, creo.
#6 eipoc
#4 menudo desprecio. Los países comunistas sin bloqueo os darían sopas con ondas.
Aokromes #5 Aokromes
#1 adguard 3 años 35 dolares.
