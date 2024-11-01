·
3
meneos
126
clics
Al fin sabemos qué comían los esclavos de la Hispania romana. Exactamente lo contrario que los terratenientes
Desde los tiempos de la Hispania romana muchas cosas han cambiado en la península, pero hay algo que se mantiene invariable, inmune al paso de los siglos
cultura
2 comentarios
#1
capitan__nemo
¿Ultraprocesados?
0
K
12
#2
Cabre13
Párrafo resumen introductorio dentro del meneo.
Carne de buey y vino sirio para los terratenientes, burro para los esclavos: así se alimentaban en Noheda
Texto dentro del meneo.
Las familias pudientes regalaban su paladar con
pescados, aves, ovejas y asados de cabras jóvenes. Todo bien regado con vino sirio que llegaba a la villa en ánforas.
Si hablamos de los moradores más humiles de Noheda, los esclavos y trabajadores del campo la cosa era distinta. Ellos se alimentaban con carne de buey, cabras y ovejas que en su día se habían utilizado para labores de labranza o la obtención de lana y que ya eran demasiado mayores para las faenas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
