¿El fin de las rotondas? En Estados Unidos han creado una intersección que podría cambiar todas las calles y carreteras  

Las intersecciones RCUT no sólo mejoran la fluidez del tráfico. También simplifican la toma de decisiones de los conductores, minimizan la posibilidad de accidentes graves y su implementación es más económica y rápida que la de una rotonda. Al comparar el rendimiento de las RCUT con el de las rotondas, algo que se hizo en tres escenarios, se consigue reducir los puntos de conflicto de 32 a 18. El rendimiento (la cantidad de vehículos que salen de la intersección) aumenta hasta un 30% y se reduce hasta un 40% el tiempo de viaje.