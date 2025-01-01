edición general
¿El fin de las rotondas? En Estados Unidos han creado una intersección que podría cambiar todas las calles y carreteras

Las intersecciones RCUT no sólo mejoran la fluidez del tráfico. También simplifican la toma de decisiones de los conductores, minimizan la posibilidad de accidentes graves y su implementación es más económica y rápida que la de una rotonda. Al comparar el rendimiento de las RCUT con el de las rotondas, algo que se hizo en tres escenarios, se consigue reducir los puntos de conflicto de 32 a 18. El rendimiento (la cantidad de vehículos que salen de la intersección) aumenta hasta un 30% y se reduce hasta un 40% el tiempo de viaje.

sotillo
Menuda mierda, me parece más peligrosa que la rotonda, para esto prefiero la salida y entrada de una autovía con su cambio de sentido
9
Apotropeo
#1 y, encima, necesitan dos campos de fútbol para dar un giro; ya ni te cuento un cambio de sentido.
3
powernergia
Salvo alguna explicación extra, no le veo ninguna ventaja, sigue manteniendo dos cruces, y requiere una gran cantidad de espacio, como indica #3.
2
calde
#5 Y no permite grandes flujos de tráfico al tener que andar atravesando el otro sentido de cirulación mediante stop. Una mierda.

Voto errónea
0
rogerius
#5 ¿Acaso no veis los sobres? :troll:
0
cajadecartonmojada
#5 Tampoco le veo sentido.

Dice que aumenta la seguridad eliminando los giros a la izquierda porque atraviesan los carriles de los coches que le vienen por la izquierda, y la solución que proponen es: hacer un giro a la derecha, cambiar de carril para salir, y hacer un giro a la izquierda atravesando el carril de los coches que le vienen por la derecha para entrar en un carril de aceleración para incorporarse.

De verdad, que no lo pillo ?(
1
Eukherio
#1 Es que es un modelo sorprendentemente complicado que encima requiere un montón de carriles. Lo de que su implementación es más económica y rápida que la de una rotonda es una milonga de mucho cuidado, que ahí hay siete carriles y ocupa cinco veces más espacio.
2
mcfgdbbn3
Creado... hace 20 años por lo menos, este tipo de intersección es más antigua que Menéame:
en.wikipedia.org/wiki/Superstreet
En español sería "supercalle", pero no está traducido el artículo, me imagino porque si lo ve un bibliotecario, lo borraría.

Una curiosidad: el cruce en trébol se inventó hace más de 100 años: en.wikipedia.org/wiki/Cloverleaf_interchange

#1: El problema de este modelo es que solo sirve cuando en uno de las vías hay mucha más intensidad de tráfico que en la otra, o mejor dicho, cuando en una hay poca intensidad y en la otra hay una intensidad intermedia, porque si es mucha, es mejor hacer un paso a distinto nivel.
5
beltzak
#1 Yo no he querido decir nada porque luego me llaman raro.

Cuando he visto el dibujo digo ah mira como los cambios de sentido de una autovía pero cuando he visto que eran al mismo nivel me ha chocado mentalmente que ahora pondría en riesgo 2 veces mi vida en vez de 1z
1
sotillo
#10 La decadencia del país de la hamburguesa y la Coca Cola ha puesto todo su empeño en ser cada vez más estupidos
0
Feliberto
Sigo viendo cruces peligrosos en estas "RCUT"
3
Fotoperfecta
#2 El gran problema que veo son las incorporaciones en lugar de "cruces" para pasar al otro lado. He visto más accidentes por incorporarse y pasar directamente al carril más a la izquierda para luego dar la vuelta que pasando al otro lado directamente. El hecho de incorporarse sin cruzar da la falsa sensación de que no hay peligro y la gente no mira el retrovisor al cambiarse a un carril, que además el que se incorpora de cero se pondrá en paralelo al que ya va por la vía a su…   » ver todo el comentario
0
javic
Le falta un carril de aceleración a los que hacen cambio de sentido para ser medio válida la idea...
1
Trigonometrico
Un cambio interesante.

Me recuerda a aquel país en el que conducían por la izquierda y querían cambiar su sistema de circulación al de los demás países que circulaban por la derecha.
Estudiando como harían el cambio y después de escuchar a varios expertos, uno de ellos dijo que lo mejor sería hacerlo poco a poco, primero las motos, tras un tiempo los coches, y cuando estos estuvieran adaptados los camiones y autobuses.
1
Gry
Para girar a la izquierda tienes que incorporarte dos veces a una vía de dos carriles sin carril de aceleración. Eso es una trampa mortal.
0
Zoidborg
Es una rotonda estirada xD
Y también una versión complicada del típico nudo de acceso y cambio de sentido de autovías.
No sé, lo venden con mucho estudio detrás, pero no le veo sentido.
0
Tertuliano_equidistante
Cuando un titular comienza con una pregunta la respuesta invariablemente es NO
0
gale
Bueno, si no hay sitio para una rotonda, pué ser.
0
ansiet
Como se enteren los gabachos que les quieren joder su invento verás la que se va a liar ...
0
meneantepromedio
La rotonda es indudablemente mas práctica y menos peligrosa, por cuanto requiere que se reduzca la velocidad al llegar a ella.
0

