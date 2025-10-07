Fin a más de seis meses de huelga en Enviser: subida salarial de 5.000 euros y 108 horas menos

Los jardineros de Gasteiz han ratificado este martes el preacuerdo alcanzado entre el comité y los responsables de Enviser, poniendo fin a más de seis meses de huelga. Han logrado un convenio propio, con una subida salarial lineal de 5.000 euros en tres años y una reducción de 108 horas de jornada.
Tienes el ejemplo (si te apetece informarte) de la huelga en Caballito, en Gasteiz. 3 años y al final ELA y LAB lo consiguió.
¿Que pasó con el resto de sindicatos amarillos? Abandonaron la huelga por no saber organizarse ni tener caja de resistencia. Lo de siempre.
Quién lo iba a decir.
Con el PSOE la vivienda es inaccesible -> 0 huelgas
Con el PSOE la cesta de la compra se ha encarecido -> 0 huelgas
Mucho hablar de huelgas pero 0 huelgas en España
sindicatosolidaridad.es/huelga-general/
Qué asco joder!!!