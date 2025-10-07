edición general
Fin a más de seis meses de huelga en Enviser: subida salarial de 5.000 euros y 108 horas menos

Los jardineros de Gasteiz han ratificado este martes el preacuerdo alcanzado entre el comité y los responsables de Enviser, poniendo fin a más de seis meses de huelga. Han logrado un convenio propio, con una subida salarial lineal de 5.000 euros en tres años y una reducción de 108 horas de jornada.

jonolulu #1 jonolulu
Repetid conmigo: "Las huelgas no valen para nada"
#10 rogerillu
#1 pues mira, los políticos no hacen huelgas y cada año cobran más, con unas subidas de sueldo que ya quisieran en otro sectores. Si el resto no os sabéis organizar como ellos, es vuestro problema.
#22 PerritaPiloto
#10 Los políticos no son trabajadores.
rob #13 rob
#1 Tengo la vaga sensación de que no han captado tu mensaje. (!) :-D
sotillo #19 sotillo
#1 Es que una huelga así vete tú a intentarlo en Murcia o en Castilla Leon
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Felicidades a los trabajadores!!!
Felón_Task #8 Felón_Task
Otro logro de CCOO Y UGT, OH! NOOOO!
rob #18 rob *
#15 En general sí. La lucha se hace en el centro de trabajo y a ti te han acostumbrado a que UGT y CC. OO. Convoque una huelga nacional/general
Tienes el ejemplo (si te apetece informarte) de la huelga en Caballito, en Gasteiz. 3 años y al final ELA y LAB lo consiguió.
¿Que pasó con el resto de sindicatos amarillos? Abandonaron la huelga por no saber organizarse ni tener caja de resistencia. Lo de siempre.
JackNorte #21 JackNorte *
Que mierda tendrian que estar cobrando para que sea posible una subida asi. Felicidades por la lucha. Seis putos meses.
#7 Tecar
No, si ahora resulta que el sindicalismo, la resistencia, la lucha y el estoicismo y solidaridad de la población que también sufre las consecuencias valen para algo.
Quién lo iba a decir.
:troll:
#17 Setis
#14 Ya veo, otro político de Vox.
#5 Tailgunner *
alcama #9 alcama
Con el PSOE ha aumentado la edad de jubilación -> 0 huelgas

Con el PSOE la vivienda es inaccesible -> 0 huelgas

Con el PSOE la cesta de la compra se ha encarecido -> 0 huelgas

Mucho hablar de huelgas pero 0 huelgas en España
rob #11 rob
#9 Tengo la solución para ti. Vete a vivir a Euskal Herria.
alcama #15 alcama
#11 Allí han arreglado todo eso? ????
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#9 Solidaridad convocó una huelga general el 24N de 2023, ¿la secundaste?
sindicatosolidaridad.es/huelga-general/
alcama #14 alcama
#12 Pero si no trabajo, como voy a hacer huelga, jajajaja
alcama #2 alcama
Gracias a la Flotilla
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#2 qué coño dices?
Qué asco joder!!!
#16 Setis
#2 En el otro meneo lo dicen: hay días tontos, y hay tontos todos los días
#20 MisterSorb
#2 la flotilla puede que no haya roto el bloqueo naval de Israel pero lo que sí ha roto es tu corazón.
