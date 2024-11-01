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El fin de los F-14 Tomcat. Israel habría destruido los últimos cazas operativos, en manos de la Fuerza Aérea de Irán

El fin de los F-14 Tomcat. Israel habría destruido los últimos cazas operativos, en manos de la Fuerza Aérea de Irán

Los aviones habrían sido destruidos durante la operación Roaring Lion, atacando la 8ª Base Aérea Táctica de Isfahán, donde se concentraban estos cazas. Se estima que no más de 30 unidades seguían disponibles antes del conflicto. Las imágenes satelitales muestran al menos ocho aparatos destruidos, además de instalaciones clave de mantenimiento, lo que supone el fin operativo mundial del emblemático F‑14. Irán había mantenido en vuelo unas pocas unidades modernizadas pese al embargo estadounidense y a décadas de dificultades técnicas.

| etiquetas: f14 , israel , iran , tomcat
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3 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿De los de verdad o de los pintados en el suelo?
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JuanCarVen #3 JuanCarVen *
Exportadas 60 unidades a Irán en 1976, el Sha debió hacer todo lo que USA y GB le pedían para poder hacer esa compra.
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#2 txelin
Ya solo por esto merece arder en el infierno, es (era) el caza más bonito de los que han existido, al menos bajo mi opinión
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