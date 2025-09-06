¿Fin de una era? Tesla ya no quiere fabricar coches eléctricos

Tesla ha presentado su nuevo plan maestro y, por primera vez, no incluye ningún nuevo modelo en desarrollo o a años vista. Elon Musk apuesta todo a los robots y la inteligencia artificial, dejando en segundo plano el negocio que hizo grande a Tesla. Una decisión que puede cambiar la industria para siempre.
| etiquetas: tesla , coches , eléctricos , robots
Le han pedido a Musk que desarrolle otros mercados, pero no quiere decir que Tesla abandone el sector de coches eléctricos.
Está claro que tienen que apuntarse al carro de la IA para continuar siendo una de las compañía más sobrevaloradas del planeta,
Da igual que no vendan ni un solo robot, eso solo les vale para diferenciarse de las otras compañías de IA.
Pero aun así, sigue con unos números/ratios de tecnológica...
Ahora se saca de la manga la IA y los robots... y vuelve a subir en bolsa....
En 2008 alguna gente se olía que el mercado inmobiliario llevaba mal camino...
Que haya gente que diga que el valor de Tesla en bolsa no refleja su valor real, no les hace estar equivocados ni acertados, solo que hay cosas que no cuadran.
Tesla puede seguir asi durante años, o desplomarse de un día para otro, dependiendo de lo que decidan los inversores mayoritarios y de la dinámica que siga la compañía.
Yo los llamo los iker Jiménez.