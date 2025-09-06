edición general
7 meneos
42 clics
¿Fin de una era? Tesla ya no quiere fabricar coches eléctricos

¿Fin de una era? Tesla ya no quiere fabricar coches eléctricos

Tesla ha presentado su nuevo plan maestro y, por primera vez, no incluye ningún nuevo modelo en desarrollo o a años vista. Elon Musk apuesta todo a los robots y la inteligencia artificial, dejando en segundo plano el negocio que hizo grande a Tesla. Una decisión que puede cambiar la industria para siempre.

| etiquetas: tesla , coches , eléctricos , robots
7 0 1 K 66 actualidad
15 comentarios
7 0 1 K 66 actualidad
makinavaja #5 makinavaja
Pues si yo tuviera un Tesla, o me lo fuera a comprar... me preocuparía por los recambios en el futuro... si ahora ya son problemáticos....
1 K 23
#9 guillersk
#5 +1, a ver qué soporte tiene si la casa pasa de los coches
0 K 11
Sinyu #1 Sinyu
Yo entiendo que alguien se compre un coche pero un robot que se pasea y levanta cosas por 30.pop quien lo querrá en su casa, hasta que no limpie, friegue, y cocine no lo veo.
1 K 23
johel #15 johel *
#1 Nuestro problema con la robotica esta enlazado al complejo de Frankenstein que tanto trato Asimov. Cuando pensamos en robots pensamos en una imagen nuestra pero en metal, cuando los robots no tienen forma humanoide mas que para los productos de cara a la galeria. Un coche con conduccion 100% autonoma ya seria un "robot" que le quitase el trabajo a los taxistas, las fabricas robotizadas yan susituido a la mano de obra humana, una roomba ya es un robot que se encarga de parte de las…   » ver todo el comentario
1 K 20
#11 cunaxa
Esto es simplemente un bulo.
Le han pedido a Musk que desarrolle otros mercados, pero no quiere decir que Tesla abandone el sector de coches eléctricos.
1 K 20
Gry #4 Gry *
Tesla está valorada en un billón de dólares, BYD, por ejemplo,con unas ventas similares vale solo 7.000 millones.

Está claro que tienen que apuntarse al carro de la IA para continuar siendo una de las compañía más sobrevaloradas del planeta,

Da igual que no vendan ni un solo robot, eso solo les vale para diferenciarse de las otras compañías de IA.
0 K 14
Raziel_2 #13 Raziel_2
#12 También, si el mundo se termina cada año, algún día será cierto.
0 K 11
#7 Feliberto *
Quieras o no es un movimiento inteligente, eso es admitir que no tienen nada que hacer contra los chinos y actuar en consecuencia, mejor eso a seguir dándose contra la misma pared una y otra vez hasta que quiebren.
0 K 10
ruinanamas #2 ruinanamas
Joder con los CEO's cuando se les va la pinza no hay quien los pare.
0 K 9
Cosmos1917 #14 Cosmos1917
No es que no quiera, es que no puede. China juega en otra liga.
0 K 7
#3 Sigo_intentandolo
Lo de tesla en la bolsa no deja de sorprenderme... años de expectativas tecnicas no cumplidas... "lider" en un mercado de bajos márgenes y mucha competencia... incumpliendo sistemáticamente las expectativas de ventas...

Pero aun así, sigue con unos números/ratios de tecnológica...

Ahora se saca de la manga la IA y los robots... y vuelve a subir en bolsa....
0 K 7
Forni #8 Forni
#3 A veces se nos olvida que lo que es Musk es un gran comercial.
0 K 10
Luca7 #6 Luca7
No entiendo, si Tesla debería estar en la quiebra según medio meneame.
0 K 5
Raziel_2 #10 Raziel_2 *
#6 En 1928 alguna gente se olía que la fiebre bursátil llevaba mal camino...

En 2008 alguna gente se olía que el mercado inmobiliario llevaba mal camino...

Que haya gente que diga que el valor de Tesla en bolsa no refleja su valor real, no les hace estar equivocados ni acertados, solo que hay cosas que no cuadran.

Tesla puede seguir asi durante años, o desplomarse de un día para otro, dependiendo de lo que decidan los inversores mayoritarios y de la dinámica que siga la compañía.
0 K 11
Luca7 #12 Luca7
#10 luego tienes a los predicadores del apocalipsis donde cada año se va a ir todo la carajo, suelen ser los mismos que cuando llega el año donde se va todo a la mierda salen con pecho palomo diciendo que ellos tenían razón.

Yo los llamo los iker Jiménez.
0 K 5

menéame