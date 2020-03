Filtración muestra que la sanidad pública de UK no hará test de COVID-19 a sus médicos ni aunque tengan síntomas [ENG]

Exclusiva de Victoria Macdonald del documento de Public Health England filtrado a Channel 4: "Este programa ha visto un documento de Public Health England que indica que no toda la atención médica y otros trabajadores esenciales con síntomas serán evaluados porque simplemente no existe la capacidad de hacerlo, con pruebas priorizadas en orden de necesidad clínica. Public Health England dice que no hará comentarios sobre el contenido de un documento filtrado y que aún está sujeto a discusiones en curso".