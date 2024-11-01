edición general
1 meneos
15 clics

Una filtración de datos revela cómo funciona la censura digital en China

Los datos filtrados provienen de dos organizaciones clave responsables de la infraestructura de censura de Internet de China.

| etiquetas: censura digital , censura , filtracion , datos , service
1 0 0 K 8 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 8 actualidad
shake-it #1 shake-it
Me interesa más saber cómo funciona la censura de Google en Europa, por ejemplo.
3 K 52
founds #2 founds
#1 se te olvida que la censura en China mala, la que quieren imponer en Europa esa es buena :troll:
0 K 6
Laro__ #4 Laro__ *
#1 Algunas pistas ya se han publicado esta semana:

Israel destinó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el genocidio de la Franja de Gaza y la situación de hambre de la población en el enclave asediado

www.meneame.net/story/israel-pago-42-8-millones-euros-google-ocultar-h
0 K 14
Gry #3 Gry
Estamos buenos por aquí últimamente para críticar la censura que sufren los demás.
0 K 16

menéame