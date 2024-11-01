·
Una filtración de datos revela cómo funciona la censura digital en China
Los datos filtrados provienen de dos organizaciones clave responsables de la infraestructura de censura de Internet de China.
actualidad
#1
shake-it
Me interesa más saber cómo funciona la censura de Google en Europa, por ejemplo.
3
K
52
#2
founds
#1
se te olvida que la censura en China mala, la que quieren imponer en Europa esa es buena
0
K
6
#4
Laro__
*
#1
Algunas pistas ya se han publicado esta semana:
Israel destinó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el genocidio de la Franja de Gaza y la situación de hambre de la población en el enclave asediado
www.meneame.net/story/israel-pago-42-8-millones-euros-google-ocultar-h
0
K
14
#3
Gry
Estamos buenos por aquí últimamente para críticar la censura que sufren los demás.
0
K
16
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
