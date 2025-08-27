edición general
La Filmoteca de Andalucía está recopilando vídeos caseros de los veranos en el pasado

Las vacaciones arrancaban en un SEAT 600 o algún otro coche parecido, donde se metía, como fuese y sin aire acondicionado, toda la familia. Luego el resto era una aventura

| etiquetas: filmoteca de andalucía , verano , vídeos caseros , españa
The_Ignorator #1 The_Ignorator
"Illo, haz un derrape"
