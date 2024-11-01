edición general
2 meneos
8 clics
Filippo Crea, cardiólogo : «La evidencia crece, las vacunas reducen eventos cardiovasculares»

Filippo Crea, cardiólogo : «La evidencia crece, las vacunas reducen eventos cardiovasculares»

El director del departamento de Ciencias Cardiovasculares y Torácicas del Hospital Gemelli de Roma defiende el valor de la prevención para reducir la mortalidad.

| etiquetas: filippo crea , cardiólogo , vacunas
2 0 0 K 20 salud
1 comentarios
2 0 0 K 20 salud
kastanedowski #1 kastanedowski
Durante el Congreso Europeo de Cardiología se ha presentado un metaanálisis sobre vacunación contra el herpes zóster que muestra una reducción significativa del riesgo cardiovascular.

En concreto, la investigación que examinó los datos de 19 investigaciones existentes concluyó que los adultos vacunados contra el herpes zóster tenían un riesgo un 18% menor de sufrir problemas cardíacos graves.
0 K 6

menéame