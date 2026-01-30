Una filial de Cap Gemini, señalada por presuntamente lucrar con las redadas de ICE en EEUU

El periodista Olivier Petitjean identificó un contrato entre una filial de la compañía tecnológica francesa Capgemini y el ICE. "Consiste en localizar a los que consideran sospechosos. También datos de propiedad o en relación con agencias inmobiliarias que les proporcionan información. Es una gran cantidad de información sobre su vida privada que les permite localizarlas, saber dónde pueden encontrarlas. Por ejemplo: a qué escuela van sus hijos. Los que le dicen a ICE a donde ir a buscarlas son empresas como Capgemini”, subraya.