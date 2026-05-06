Filatelia matemática  

Hoy, como cada 6 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Filatelia. Se conmemora la puesta en circulación del primer sello postal del mundo: fue el famoso Penny Black que se emitió en 1840 en el Reino Unido. Para celebrar este día, hoy proponemos un retrato alfabético de sellos dedicados a protagonistas de las matemáticas. Existen numerosos sellos postales dedicados a las matemáticas; esta es tan solo una propuesta (muy personal). Las imágenes proceden de la referencia citada al final del texto.