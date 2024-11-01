Los fijos discontinuos que logran cobrar el paro casi igualan a las víctimas de un despido individual

En los diez primeros meses de 2025, se registraron 634.309 altas de prestación por desempleo de trabajadores fijos discontinuos. Personas que, técnicamente, no se consideran parados, sino que habían pasado a la inactividad a la espera de volver a ser llamados por sus empresas. En el mismo periodo, se anotaron 639.855 altas de personas que habían sido objeto de un despido individual. Ambas cifras se han disparado en relación con las que se registraban antes de la reforma laboral (un 122% los fijos discontinuos y un 50% las víctimas de un cese)..