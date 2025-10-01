edición general
49 meneos
194 clics
Figaredo dice que hay que "hundir el Open Arms" y Sarah Santaolalla le contesta: "Fascismo puro y corazón podrido"

Figaredo dice que hay que "hundir el Open Arms" y Sarah Santaolalla le contesta: "Fascismo puro y corazón podrido"  

"Veis como esto no es populismo, es fascismo puro. Es fascismo puro que tú desees hundir un barco que ayuda a la gente a sobrevivir. (...) Es una barbaridad que normalicemos en una democracia que haya gente que aspire a gobernar este país intentando hundir un barco que lleva niños, que lleva mujeres, que lleva hombres, que lleva gente que viene de países en guerra. Basta ya. No podemos normalizar esta violencia y toda esta agresividad. Son fascistas con carnet, son fascistas acreditados, son fascistas con sueldos públicos. Debemos ilegalizar...

| etiquetas: sarah santaolalla , figaredo , vox , open arms , fascismo
36 13 2 K 504 actualidad
18 comentarios
36 13 2 K 504 actualidad
Comentarios destacados:      
fareway #1 fareway *
¿Y los jóvenes se identifican con VOX? Vaya mierda de neurona les ha quedado para caer tan bajo... Votante de VOX eres un fascista de mierda, hijo de la gran puta, así revientes tú y toda tu casta, puerco.

¡Feliz noche de miércoles! :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
18 K 221
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Feliz noche. Un saludo.
3 K 51
robustiano #17 robustiano *
¿Y los jóvenes se identifican con VOX?

#1 Lamentablemente, sí. Siguiente pregunta.
0 K 17
elGude #8 elGude
Yo tengo una duda, ¿que clase de dictadura es esta de España, que un tipo de vox, que cobra unos 146k al año por hacer de oposición al "dictador" Perro Sánchez, en el que pueden ir a una cadena de televisión del estado (recordemos que para estos pringaos esto es una dictadura) y decir semejante burrada?
10 K 119
Supercinexin #12 Supercinexin
#8 Pedro Sánchez debería fusilar a la plana mayor de PP y de Vox. Luego sacar un Decreto Ley que lo proclamase Emperador Eterno del Gobierno de España. Tras ello, empezar a cobrar una comisión del 5% de cada barril de petróleo y de cada kilovatio hora que se consuman en España.

El discurso de ambos partidos, PP y Vox, no cambiaría en absoluto. Seguiría siendo el mismo, jajaja :troll: pero al menos el chaval se habría quedado a gusto.
0 K 16
el_Tupac #15 el_Tupac
#8 pues es una dictadura porque no gobiernan ellos.

¿Sabes cuándo a un niñato malcriado no le dejan hacer lo que quiera y dice que sus padres son unos fascistas? Pues ese es el nivel de madurez.
0 K 12
#5 Tiranoc
37 años que tiene el frigodedo y parece que venga del siglo XIX
6 K 63
Sr.No #2 Sr.No
Y de colgar de los huevos a su tío, Rodrigo a.k.a. "es el mercado amigos", estafador de abuelos, destructor de cajas de ahorros y príncipe ladrón de España Rato, cuándo hablamos?
4 K 41
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Solo hay una cosa que me avergüence de ser asturiano, y es compartir origen con este individuo
0 K 20
madstur #16 madstur
#3 Tengo el mismo sentimiento desde que este payaso está en el congreso ¿Te acuerdas cuando en julio de quejaba de que tenía que , "trabajar"? Es un ser deleznable, ya no solo por las cosas que dice o hace que sin de vergüenza sino por su sola presencia. Parece un incel, en serio.
0 K 10
bronco1890 #11 bronco1890
Una chica sin historial, sin trabajos conocidos, sin estudios, sin ninguna idea interesante que decir, sin vocabulario, sin recursos dialécticos más allá del zasca y que hace unos años no hubiese superado ni la fase eliminatoria del gran hermano... que se haya convertido en la musa de la izquierda me resulta fascinante, hay que descubrirse ante los genios del marketing político que la han llevado allí, no es nada fácil crear un personaje.
0 K 11
Machakasaurio #18 Machakasaurio
#11 pues que el subnormal que solo llegó a donde está por su extremadamente corrupto y convicto tio, Rodrigo Rato el Ladrón, sea el ídolo de los regres, deja claro el nivel mental del fascio patrio..
Apesar del nepotismo galopante, reconozco que no encuentras un tipo tan tonto, odioso y repelente ni aunque lo cries para ello.
Enhorabuena a la derecha, creo que ya habeis tocado techo con Frigodedo.
0 K 7
Andreham #13 Andreham
Hay que hundir el Open Arms pero los putos woke y la puta izquierda está perdiendo votos porque no puedes celebrar ni reírte de la muerte violenta de un neonazi.
0 K 8
#9 Cincocuatrotres
Si digo lo que pienso me van a banear, mejor no digo nada, me autocensuro
0 K 6
SegarroAmego #4 SegarroAmego *
Que tertuliana más culta y formada. Da gusto escucharla... La nueva rockstar de Meneame... En fin, dos domingas basta para nublaros la mente
12 K -80
fareway #6 fareway
#4 Para hablar de un trozo de carne que pide "hundir" un barco sus cojones mediante, hace falta bien poco, patán.
3 K 55
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 viendo el nivel de la TV, es lo mejor que hay en parrilla y ya cuando encima hace enfadarse a la fachosfera mejor aún
1 K 40
fanchulitopico #14 fanchulitopico
#4 En fin, la polla de Figaredo en tu boca, ya veo :troll:
0 K 6

menéame