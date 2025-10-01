Figaredo dice que hay que "hundir el Open Arms" y Sarah Santaolalla le contesta: "Fascismo puro y corazón podrido"  

"Veis como esto no es populismo, es fascismo puro. Es fascismo puro que tú desees hundir un barco que ayuda a la gente a sobrevivir. (...) Es una barbaridad que normalicemos en una democracia que haya gente que aspire a gobernar este país intentando hundir un barco que lleva niños, que lleva mujeres, que lleva hombres, que lleva gente que viene de países en guerra. Basta ya. No podemos normalizar esta violencia y toda esta agresividad. Son fascistas con carnet, son fascistas acreditados, son fascistas con sueldos públicos. Debemos ilegalizar...