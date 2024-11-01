edición general
FIFA: Israel no se toca

La FIFA ni siquiera somete a votación en su Consejo la posible expulsión de Israel del fútbol. El vínculo Infantino-Trump, decisivo.

JackNorte #3 JackNorte
A Kimmel tambien lo echaron y parece que un par de millones de subscripciones es lo que cambia de algo imposible a que se produzca.
Si la FIFA y la UEFA se aspocia al genocidio yo si fuera un anunciante me lo pensaria.
Mas aun con precedentes como el de Rusia que fue cancelado de muchos sitios.
El problema no es solo la realidad es haber tonmado decisiones y sanciones mayores en el pasado por acciones mucho menos graves, que fueron considerados por muchos como genocidio.
yoma #4 yoma
Vamos que ya podemos decir que los dirigentes de la FIFA son cómplices de genocidio. Si todos los equipos y selecciones se negaran a jugar contra Israel, no tardarían en cambiar de decisión, pero poderoso caballero es don dinero.
frg #6 frg
A ver ese boicot a fútbol por parte de sus seguidores. Años con el estigma de garrulos sin cerebro pueden ser revertidos rápidamente. ¡Qué se vea!
TripleXXX #10 TripleXXX
#6 Y el boicot al alcohol por parte de los bebedores.
Que no juzgo a nadie solo expongo un hecho donde yo mismo podría caer.
frg #11 frg
#10 Por favor, no compares adicciones con estupidez deportiva.
#2 Barriales
Lo ha dicho sin sacar la lengua del culo de trumpo.
oscarius24 #8 oscarius24
La única forma de poder hacer frente a lo que está pasando con los israelís (y a todos los que los defienden) es tocarles en la cartera. Aunque parezca mentira, si dejan de ganar dinero acabarán cediendo.
#5 Grahml *
Titular completo:


«FIFA: Israel no se toca, "daddy".»
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
La etiqueta sería "Infantino", el autocorrector ha debido jugar una mala pasada.
#7 Alcalino
Lo que pasa en Gaza es absolutamente horrible.

Pero diles a los del fútbol que se pueden quedar sin juguete
