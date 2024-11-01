·
más visitadas
7590
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: “Muy equilibrado todo en infartos unidos”
5456
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
5620
clics
La pantomima del buque español enviado a Gaza y su relación con el "plan de paz" de Trump
4101
clics
24/7 Emisión en directo de la flotilla Global Sumud
3403
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
más votadas
409
Israel detiene la flotilla, silencio de los líderes de la UE. Estallan las protestas en toda Europa [ENG]
732
Muere Jane Goodall a los 91 años, pionera investigadora de vida silvestre
620
La UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez
367
La Junta de Andalucía asegura que hay 2.000 mujeres con pruebas de cáncer de mama dudosas y el servicio de salud está contactando una a una con ellas
536
Sale a la luz la clave del regreso de Jimmy Kimmel: Disney perdió casi dos millones de suscriptores
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
19
clics
FIFA: Israel no se toca
La FIFA ni siquiera somete a votación en su Consejo la posible expulsión de Israel del fútbol. El vínculo Infantino-Trump, decisivo.
|
etiquetas
:
fifa
,
israel
,
no
,
expulsión
,
infantino
,
trump
,
fútbol
,
política
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
JackNorte
A Kimmel tambien lo echaron y parece que un par de millones de subscripciones es lo que cambia de algo imposible a que se produzca.
Si la FIFA y la UEFA se aspocia al genocidio yo si fuera un anunciante me lo pensaria.
Mas aun con precedentes como el de Rusia que fue cancelado de muchos sitios.
El problema no es solo la realidad es haber tonmado decisiones y sanciones mayores en el pasado por acciones mucho menos graves, que fueron considerados por muchos como genocidio.
7
K
112
#4
yoma
Vamos que ya podemos decir que los dirigentes de la FIFA son cómplices de genocidio. Si todos los equipos y selecciones se negaran a jugar contra Israel, no tardarían en cambiar de decisión, pero poderoso caballero es don dinero.
6
K
100
#6
frg
A ver ese boicot a fútbol por parte de sus seguidores.
Años con el estigma de garrulos sin cerebro pueden ser revertidos rápidamente. ¡Qué se vea!
3
K
52
#10
TripleXXX
#6
Y el boicot al alcohol por parte de los bebedores.
Que no juzgo a nadie solo expongo un hecho donde yo mismo podría caer.
0
K
8
#11
frg
#10
Por favor, no compares adicciones con estupidez deportiva.
0
K
12
#2
Barriales
Lo ha dicho sin sacar la lengua del culo de trumpo.
2
K
31
#9
Supercinexin
En anteriores comentarios en Menéame...
www.meneame.net/story/amnistia-internacional-pide-fifa-uefa-suspension
1
K
28
#8
oscarius24
La única forma de poder hacer frente a lo que está pasando con los israelís (y a todos los que los defienden) es tocarles en la cartera. Aunque parezca mentira, si dejan de ganar dinero acabarán cediendo.
1
K
21
#5
Grahml
*
Titular completo:
«FIFA: Israel no se toca, "daddy".»
0
K
20
#1
MoñecoTeDrapo
La etiqueta sería "Infantino", el autocorrector ha debido jugar una mala pasada.
0
K
12
#7
Alcalino
Lo que pasa en Gaza es absolutamente horrible.
Pero diles a los del fútbol que se pueden quedar sin juguete
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
