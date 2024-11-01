edición general
FIFA: Fuera Israel del Mundial

Aquí se puede firmar contra la participación de los sionistas en el mundial de fútbol, hay que enviarlo antes del lunes. "Como ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, les instamos a suspender la participación de Israel en el Mundial hasta que su gobierno detenga la ofensiva contra la población civil de Gaza y cumpla con el derecho internacional."

si hombre ... como si fuera Rusia ... anda ya! :roll: :troll:
Molaría un tifo en sus partidos con un miliciano de Jamás, como aquel tifo que sacaron los neonancis de nosequé equipo con un soldado de las SS, pero con un palestino con el pañuelo y un lanzacohetes.
El titular da a entender que al FIFA va a echar a Israel del mundial, debería aclararse que es una petición.

"Petición a la FIFA: Fuera Israel del mundial"
Dónde nunca han tenido lugar es en las competiciones europeas, no entiendo esa excepción con Israel, de la wiki:


El estatus de afiliación de la IFA cambió tras veinte años, en 1994, con su entrada en la confederación europea como miembro pleno. Empezó a disputar las clasificatorias a torneos como la Eurocopa con la selección absoluta y la juvenil. Esto la convierte en la única selección del mundo en haber participado y disputado partidos de clasificación mundialista en al menos tres

Ya pueden firmar ya, es en USA el mundial. Eso si, no les vi firmar nada cuando fue en Qatar, cosas de hipocritas
#5 no les vi firmar nada cuando fue en Qatar

Aquí tienes la firma contra el mundial de Qatar: secure.avaaz.org/campaign/es/make_fifa_pay_locked/
Venga firmar que ya veréis cuánto tardan en darle vuestros datos los de change o plataforma de turno al mossad....
