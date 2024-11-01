Aquí se puede firmar contra la participación de los sionistas en el mundial de fútbol, hay que enviarlo antes del lunes. "Como ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, les instamos a suspender la participación de Israel en el Mundial hasta que su gobierno detenga la ofensiva contra la población civil de Gaza y cumpla con el derecho internacional."
| etiquetas: israel , sionismo , sionistas , genocidio , gaza , palestina , mundial , futbol
"Petición a la FIFA: Fuera Israel del mundial"
El estatus de afiliación de la IFA cambió tras veinte años, en 1994, con su entrada en la confederación europea como miembro pleno. Empezó a disputar las clasificatorias a torneos como la Eurocopa con la selección absoluta y la juvenil. Esto la convierte en la única selección del mundo en haber participado y disputado partidos de clasificación mundialista en al menos tres
