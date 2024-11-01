¿Fiestas populares o escaparate turístico?

Las fiestas populares pueden ser interpretadas como aquel momento en que toma cuerpo el derecho a la ciudad. Son esos días en los que las calles intensifican y reconstruyen sus dinámicas de socialización, donde los vecinos se reconocen a sí mismos como un colectivo. Pero en los últimos años algo está cambiando: cada vez más, esas celebraciones dejan de ser exclusivamente para la población local y empiezan a orientarse hacia quienes vienen de fuera, turistas incluidos.