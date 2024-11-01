edición general
La ficción de los pasados alternativos

Nos enfrentamos hoy a una multitud de propuestas revisionistas que pretenden hacernos creer que es posible cambiar la Historia o, al menos, sus consecuencias, y que cualquiera puede ponerse a juzgar a los personajes del pasado con la intención manifiesta de cambiar la narrativa de los hechos históricos… de sustituir la descripción de lo que pasó por un cuento construido a partir de las premisas propias de la literatura o del cine, con buenos y malos, y leyendas que nos alejan de la verdadera secuencia de los hechos históricos.

La historia nunca es la que es y punto... Todo, siempre, es interpretación en base a unos hechos que se pueden conocer hasta un mayor o menor grado, y que pueden variar en función de lo que se vaya averiguando.

Y esas interpretaciones serán correctas siempre que se basen en esos hechos e informaciones conocidos, y que admitan que son versiones, posibilidades de lectura entre otras opciones.
Entrada de martes, 15 de octubre de 2024

El Romanticismo del siglo XIX fue básicamente esto. Idealizar pasados que no existieron o que como mínimo se desfiguraban al máximo.

Los románticos estaban emperrados en la Edad Media como un momento fascinante de la historia. La realidad: cualquiera que vivió eso si llega a saber cómo se vive ahora se cambiaba sin dudarlo.

Al final no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando la realidad actual no gusta o parece insuficiente, hay tendencia a fabricar un mundo ideal, que sólo existe en la imaginación.
