La ficción de los pasados alternativos

Nos enfrentamos hoy a una multitud de propuestas revisionistas que pretenden hacernos creer que es posible cambiar la Historia o, al menos, sus consecuencias, y que cualquiera puede ponerse a juzgar a los personajes del pasado con la intención manifiesta de cambiar la narrativa de los hechos históricos… de sustituir la descripción de lo que pasó por un cuento construido a partir de las premisas propias de la literatura o del cine, con buenos y malos, y leyendas que nos alejan de la verdadera secuencia de los hechos históricos.
Y esas interpretaciones serán correctas siempre que se basen en esos hechos e informaciones conocidos, y que admitan que son versiones, posibilidades de lectura entre otras opciones.
un poco histórica ya
Los románticos estaban emperrados en la Edad Media como un momento fascinante de la historia. La realidad: cualquiera que vivió eso si llega a saber cómo se vive ahora se cambiaba sin dudarlo.
Al final no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando la realidad actual no gusta o parece insuficiente, hay tendencia a fabricar un mundo ideal, que sólo existe en la imaginación.