La fiesta de la Navidad y los Reyes Magos desde una perspectiva histórica

Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes eran fiestas que se celebran desde hace siglos, sin embargo, se movían dentro de unos parámetros que nada tienen que ver con nuestras fiestas actuales. Al igual que en la actualidad era una fiesta familiar. Las familias más acomodadas se podían permitir el lujo de comer un pollo de corral o un pavo, acompañadas por algún vino, que era una bebida al alcance de casi todos. Los postres solían ser caseros, garrapiñadas, bizcochos, frutos secos o castañas asadas...
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Reinventaron que esos supuestos tipos que llegaron de Oriente con regalos eran reyes, eso de que eran reyes no viene en ningún sitio fue en una de esas reuniones de marketing que ellos llaman concilios en las que se decidió llamarlos reyes. Para que poco a poco pareciese que había sido así siempre y que quedase en el subconsciente de que hasta los reyes se arrodillan ante Jesús.
Propaganda eclesial.
Además, gran parte de las iglesias católoicas en este país se levantaron en lugares sagrados de otras religiones, sobre todo de la musulmana.
El catolicismo es experto en el expolio, también de costumbres ancestrales.