Festivales del Renacimiento en Estados Unidos, un viaje hasta el siglo XVI

Con más de 40 años de trayectoria, los residentes de diferentes lugares de Estados Unidos pueden disfrutar cada año de los espectaculares Festivales del Renacimiento. Espacios al aire libre que simulan con minuciosos detalles la época renacentista. Desde justas de caballeros hasta juglares recitando a Shakespeare y cantando, estos encantadores sitios brindan una experiencia histórica y cultural única para los visitantes.