edición general
2 meneos
15 clics

Festivales del Renacimiento en Estados Unidos, un viaje hasta el siglo XVI

Con más de 40 años de trayectoria, los residentes de diferentes lugares de Estados Unidos pueden disfrutar cada año de los espectaculares Festivales del Renacimiento. Espacios al aire libre que simulan con minuciosos detalles la época renacentista. Desde justas de caballeros hasta juglares recitando a Shakespeare y cantando, estos encantadores sitios brindan una experiencia histórica y cultural única para los visitantes.

| etiquetas: renacimiento , estados unidos , siglo xvi , festivales
1 1 0 K 14 cultura
3 comentarios
1 1 0 K 14 cultura
Battlestar #2 Battlestar
El mundo lleva demostrando bastante tiempo ya que si quieres viajar en el tiempo a la edad media basta con coger un avión y un tren/bus en ciertos países.
0 K 12
elTieso #1 elTieso
Y ahora con el atractivo añadido de que te metan en un campo de concentración del ICE o mueras en un tiroteo. Aventura garantizada. :roll:
0 K 11
Cuñado #3 Cuñado
El de Texas, antes mencionado, dura nueve fines de semana y algunas de las temáticas son: piratas, vikingos, celtas y hadas.

Muy renacentista todo :shit: Del mismo cinquecento.
0 K 9

menéame