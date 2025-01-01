edición general
10 meneos
31 clics
Fesser, sobre los recortes de Trump para quitar impuestos a los ricos: "Al contrario que Robin Hood, va a robar a los pobres"

Fesser, sobre los recortes de Trump para quitar impuestos a los ricos: "Al contrario que Robin Hood, va a robar a los pobres"

El Intermedio recupera esta intervención del corresponsal en EEUU Guillermo Fesser en la que habla sobre la llamada 'One Big Beautiful Bill'. Como exponía Sandra Sabatés, esta ley tendría unas graves consecuencias para la sociedad estadounidense. Fesser indicaba que esta ley fue "aprobada por los pelos" es una ley de "reconciliación presupuestaria". "Es una orden del presidente para que recorten de dónde sea en los presupuestos y poder justificar la supresión de impuestos que quiere hacer a los millonarios y que va a a crear un agujero en la h

| etiquetas: fesser , análisis , impuestos , recorte , medic care , pobres , ricos
8 2 0 K 115 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 115 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
"Al contrario que Robin Hood, va a robar a los pobres"

Eso es básicamente a lo que se dedica la derecha cuando gobierna.
2 K 38
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Francisco Donald Trumpo .... me ha matao. xD
0 K 16

menéame