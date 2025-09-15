edición general
Ferrol abre el proceso para rescatar Emafesa: la participación privada se reduce al 7 % ante su deuda millonaria

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado que el Concello ferrolano elevará del 51 al 93 % la participación municipal en la Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa), cuyo 49 % está en manos de Socamex, filial del grupo Urbaser. La medida se plantea como solución ante la deuda acumulada por la compañía, de 8 millones de euros. Será con una operación de reducción y posterior ampliación de capital, que se incrementará en unos 4 millones de euros. Sobre la primera de ellas, ha apuntado que su montante será el que...

4 comentarios
#1 Pixmac
Otro caso de "éxito" de la gestión privada. Al final pasa lo de siempre: los beneficios se privatizan y las deudas se socializan.
_3948 #3 _3948
#1 y al cabo de unos años ,se volverá a privatizar para beneficio del amigo de turno
#4 omega7767
El socio privado mayoritario, Urbaser (que pertenece al grupo ACS de Florentino Pérez), controla un 49%

mi pregunta es, ¿pq no se puede pagar, por lo menos la mitad de la deuda desde ACS?
julespaul #2 julespaul
El resultado, que subirán el agua en esa ciudad.
