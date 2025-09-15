Ferrol abre el proceso para rescatar Emafesa: la participación privada se reduce al 7 % ante su deuda millonaria

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado que el Concello ferrolano elevará del 51 al 93 % la participación municipal en la Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa), cuyo 49 % está en manos de Socamex, filial del grupo Urbaser. La medida se plantea como solución ante la deuda acumulada por la compañía, de 8 millones de euros. Será con una operación de reducción y posterior ampliación de capital, que se incrementará en unos 4 millones de euros. Sobre la primera de ellas, ha apuntado que su montante será el que...