Fernandocosta - Te avisé (Tiraera a Ayax)  

El punto más controvertido de la letra llega cuando Fernando Costa afirma: “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”. Es una frase que ha encendido las redes y que sitúa al beef en un terreno inédito dentro del rap español, donde las tiraderas suelen girar en torno al ego, la técnica o la reputación artística, pero pocas veces apuntan a episodios legales o personales tan específicos.