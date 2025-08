Fernando Romay, sobre sus problemas para cobrar la pensión: "No coticé a la Seguridad Social cuando estuve en el Real Madrid"

El exjugador de baloncesto, Fernando Romay ha explicado que no puede acceder a una pensión de jubilación ni jubilarse tal y como marca la Seguridad Social en España porque durante los años 90 no pudo cotizar. Romay ha contado en el programa de Y ahora Sonsoles un problema que afecta a varios exdeportistas olímpicos, como a la taekwondista Coral Bistuer. "No nos dejaban cotizar, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos (JJOO) no podías ser considerado como deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la SS.