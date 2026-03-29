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Fernando Aramburu: “Mi editor me llamó para notificarme mi fallecimiento, me rompió la siesta”

- Ha regresado a Euskal Herria desde Alemania, pero también desde el más allá tras su muerte ficticia el pasado noviembre de 2024. - Esto finalmente se redujo a una anécdota. Pero sí, mi editor me llamó para notificarme de mi fallecimiento. Me rompió la siesta. La única preocupación que yo tuve fue aislar a mi madre -muy anciana- de esa noticia. Por lo demás, desde un punto de vista anecdótico, fue interesante asistir vivo a la noticia de la propia muerte y verse en titulares de periódicos. Esto es una experiencia que poca gente tiene...

| etiquetas: libros , novela , aramburu , periodismo , cultura , narrativa , euskadi
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2 comentarios
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#2 Albarkas
La gente hace cosas muy raras. Si realmente hubiera muerto¿De qué le sirve que se lo notifique su editor?
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Alguna vez lo he pensado: “El día que de verdad me muera, ¿qué dirán los periódicos?”. Si es que merezco estar en los periódicos... Y recibí solidaridad sabiendo que no había muerto. Bueno, mi muerte duró 20 minutos, luego se desmintió. Además, no soy el primero al que cierto periodista italiano da por muerto. Lo que pasa es que hoy día, vivimos este bombardeo continuo de información y de bulos, y si el bulo está bien construido, no es raro que la gente se lo trague. Me puede pasar a mí también, pero sigo vivo (sonríe)...
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