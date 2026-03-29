Fernando Aramburu: “Mi editor me llamó para notificarme mi fallecimiento, me rompió la siesta”

- Ha regresado a Euskal Herria desde Alemania, pero también desde el más allá tras su muerte ficticia el pasado noviembre de 2024. - Esto finalmente se redujo a una anécdota. Pero sí, mi editor me llamó para notificarme de mi fallecimiento. Me rompió la siesta. La única preocupación que yo tuve fue aislar a mi madre -muy anciana- de esa noticia. Por lo demás, desde un punto de vista anecdótico, fue interesante asistir vivo a la noticia de la propia muerte y verse en titulares de periódicos. Esto es una experiencia que poca gente tiene...