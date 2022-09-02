edición general
9 meneos
16 clics
Hemeroteca: Fernando Andre Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner: tatuajes de odio e ideología nazi

Hemeroteca: Fernando Andre Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner: tatuajes de odio e ideología nazi

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta tiene 35 años, nació en Brasil, se nacionalizó argentino y había sido detenido en marzo de 2021 por portar un arma blanca www.meneame.net/story/condenan-10-anos-autor-intento-asesinato-contra-

| etiquetas: andre sabag montiel , kirchner , nazi
7 2 0 K 163 Hemeroteca
1 comentarios
7 2 0 K 163 Hemeroteca
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
#0 si es de hemeroteca porque no lo pones en el sub |hemeroteca ?

Los envíos de subs Ya salen en las pendientes del general
0 K 14

menéame