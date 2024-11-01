Condenan a 10 años al autor del intento de asesinato contra Cristina Kirchner

La justicia argentina condena a los autores del atentado fallido contra Cristina Fernández: catorce años de cárcel para el hombre que apretó el gatillo y ocho para su cómplice. Se pone puesto punto final, al menos en primera instancia, al juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El ataque, ocurrido en septiembre de 2022, supuso un punto de inflexión en la política del país sudamericano, y la sentencia era una de las más esperadas de los últimos años.