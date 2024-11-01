edición general
Las ferias medievales, compras y ocio en el mundo feudal

Durante la Edad Media se organizaron grandes eventos comerciales en los que se podían adquirir productos de todo el reino mientras juglares, acróbatas y justas de caballeros amenizaban la compra... la feria. Así llamada por la costumbre de celebrarse en días feriados o libres, este evento comercial se celebraba anualmente en villas y ciudades por mandato del rey, acudiendo comerciantes de todo el reino para comprar y vender en un ambiente alegre y animado.

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Hallábanse en aquestas famossas e ricas ferias negoçios de gran provecho :
- El típico puesto medieval de patatas asadas
- El tipiquísimo puesto medieval de chocolate "artesano"
- El de jabones ecológicos con aroma de coco
- etc
