Feria Valencia, al igual que la Diputación, también da préstamos sin interés a sus empleados

La Diputación de Valencia no es la única institución que concede préstamos sin intereses a sus trabajadores, si estos los solicitan, claro. Feria Valencia, también. No es una práctica de ahora mismo, sino que "es de toda la vida", según un portavoz de la empresa pública de eventos comerciales, quien también admite que "se ha utilizado bastante" por parte de la plantilla, si bien no ha facilitado en detalles concretos, más allá de afirmar que la cantidad es equivalente a cierto número de nóminas, que la misma depende del uso que el trabajador

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Para los ricos con pasta casas a 23000, para los colegas de la diputacion sin intereses

Pero a ti las casas a 300.000 y los préstamos con mil inconvenientes
Aeren #2 Aeren
#1 Así funciona el capitalismo. A quien más tiene todo le sale más barato. A quien sólo puede ofrecer su fuerza de producción, que se joda y que mantenga la economía partiéndose el lomo. Que los ricos no van a mantenerse trabajando ellos.

es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_las_botas
mis_cojones_33 #3 mis_cojones_33
#1 a ver cachondo, es un derecho reconocido a los trabajadores en multitud de convenios.

Y un préstamo no es una hipoteca, lee un poco anda.
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
#3 mis cojones 33
mis_cojones_33 #6 mis_cojones_33 *
#5 wow, y has podido escribirlo del tirón y sin cagarte encima. Enhorabuena :-*
timeout #4 timeout
¿Cual es la polémica? Muchas administraciones dan créditos/adelantos de sueldo a sus funcionarios. También bastantes empresas privadas.
