Fenómenos extremos ponen en riesgo a los pingüinos del sur

Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) demuestra por qué la conservación debe integrar los efectos combinados de múltiples fenómenos climáticos extremos, y no solo incidentes aislados. Las conclusiones van más allá de la protección de estas aves marinas icónicas: se han identificado regiones especialmente afectadas por los impactos combinados de olas de calor marinas, vientos extremos, lluvias intensas y olas de calor terrestres, donde estos fenómenos podrían transformar la biodiversidad y los ecosistemas