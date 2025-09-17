edición general
3 meneos
6 clics
El fenómeno millonario del turismo musical: cuando los conciertos son la "excusa" perfecta para viajar

El fenómeno millonario del turismo musical: cuando los conciertos son la "excusa" perfecta para viajar

Bad Bunny, Taylor Swift u Oasis se han convertido en grandes atracciones de las ciudades, transformando su economía a golpe de espectáculos multitudinarios.

| etiquetas: turismo , música , conciertos
2 1 0 K 28 ocio
4 comentarios
2 1 0 K 28 ocio
#1 deimian86
Mucho más cómodo que hacer giras, han comprobado que si la montaña no va a los fans, los fans van a la montaña.

Ha pasado hace poco con Ariana Grande en 2026, su tour europeo son 10 conciertos en el O2 de Londres.
1 K 16
#3 MetalAgm
#1 Es increible, de toda la vida era el musico el que se movia por las ciudades en la gira... ahora ya se mete en una gran ciudad 10 o 15 dias de conciertos seguidos y que sea la gente la que ademas de pagar la entrada carisima, gaste dinero en traslado y alojamiento y comida... y lo peor es que muchisimos tragan con eso...
0 K 13
Connect #4 Connect
El turismo de conciertos, el gastronómico, el deportivo, y el tradicional y clásico turismo cultural. Hay decenas de excusas para hacer turismo, y el musical y conciertos no deja de estar dentro del ámbito artístico (menos si es Bud Baunny claro...).

Hace años descubrí el turismo de ir viendo estadios de futbol. Haciendo los tours que se organizan en estos estadios se podía descubrir gran parte de la historia de esa ciudad e incluso del país. De como había ido cambiando la gente, las…   » ver todo el comentario
0 K 12
Furiano.46 #2 Furiano.46 *
No entiendo que Bad Bunny sea excusa para hacer algo más allá de taparse las orejas o pegarse un tiro...:troll:
0 K 10

menéame