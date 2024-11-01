edición general
El fenómeno migratorio y la incomparecencia de la izquierda española

Mientras la inmigración marca la agenda política, la izquierda española aparece desdibujada, atrapada entre el discurso de la extrema derecha y la tendencia de otras izquierdas europeas a endurecer el discurso. A juicio de Zakariae Cheddadi, "para la izquierda resulta fundamental no temer hablar de ciertos temas, si no lo hace la izquierda, lo acabará haciendo la derecha y la extrema derecha, atrayendo a amplias capas sociales hacia un discurso público cada vez más etnicista y nativista".

Pues si, la izquierda tiene que estar mas contundente contra este racismo que trata de imponer las derechas europeas. Recuerda a lo que pasa aquí en Meneame permitiendo el racismo sin que supuestamente una web de izquierdas como esta haga nada por evitarlo.
Zakariae Cheddadi El Haddad es investigador predoctoral del departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y miembro del equipo de investigación de Centro de Estudios de la Identidad Colectiva (CEIC). Masters en Globalización y Desarrollo por el Instituto Hegoa y en Gestión y Dirección de Recursos Humanos por el Ilustre Colegio de sociólogos y politólogos de Madrid.

Hay un artículo reciente del mismo autor que va en la misma línea en:
www.elcorreo.com/politica/izquierda-diga-problemas-inmigracion-municio
pero es muro de pago.
