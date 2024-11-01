Japón está viviendo un boom de llegadas “extranjeras” como no se recuerda, y que ese volumen de viajeros se ha disparado resaltando una bandera por encima de otras: China. La llegada masiva de la clase media china a Tokio ha dado lugar a un fenómeno inesperado y profundo. Lo que comenzó como decisiones individuales, motivadas por la búsqueda de estabilidad, libertad personal y una vida más segura para sus hijos, se ha transformado en una oleada migratoria bautizada como Run-ri.
Ahora no solo hacen reviews pagadas sino también propaganda barata desde el terreno geopolítico. Creo que Bruselas estaba entre Lladós y éstos y éstos ganaron estos porque eran más baratos
Forma parte de una red de medios carentes de escrupulos y clase.
Leia este articulo y eso es lo que me parecia que va a pasar.
