Un fenómeno inédito se está apoderando de Tokio: se llama Run-ri, vienen de China y están transformando la capital de Japón

Japón está viviendo un boom de llegadas “extranjeras” como no se recuerda, y que ese volumen de viajeros se ha disparado resaltando una bandera por encima de otras: China. La llegada masiva de la clase media china a Tokio ha dado lugar a un fenómeno inesperado y profundo. Lo que comenzó como decisiones individuales, motivadas por la búsqueda de estabilidad, libertad personal y una vida más segura para sus hijos, se ha transformado en una oleada migratoria bautizada como Run-ri.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
<<y decidieron escapar hacia un país percibido como estable, seguro y sin nacionalismos extremos.>> xD xD xD
10 K 132
Heni #4 Heni
#1 Sanseito no opina lo mismo xD
0 K 12
#5 Dav3n *
#1 Xataka divulgando mierda como si no hubiera mañana, hace días que se tiraron al río ya de perdíos.

Ahora no solo hacen reviews pagadas sino también propaganda barata desde el terreno geopolítico. Creo que Bruselas estaba entre Lladós y éstos y éstos ganaron estos porque eran más baratos xD xD xD
1 K 21
sotillo #9 sotillo
#1 Decidieron escapar dice, yo veo una marcha amarilla, sin mucho ruido
0 K 11
Khadgar #10 Khadgar
#1 No seas así. Tú emigras a Japón y, nada, en cinco o seis generaciones es posible que empiecen a considerar a tus descendientes como japoneses en lugar de vulgares baka gaijines. :troll:
0 K 16
cutty #2 cutty
Parecía interesante hasta "Lo que comenzó como decisiones individuales, motivadas por la búsqueda de estabilidad, libertad personal y una vida más segura para sus hijos". ProXAganda barata.
8 K 92
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Es Xataka, solo escriben gilipolleces, topicos y noticias sensacionalsitas (cuando no, bulos directamente)
Forma parte de una red de medios carentes de escrupulos y clase.
2 K 30
#7 chocoleches
La noticia del Financial apesta a sinofobia.
1 K 27
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Aumento del precio de las viviendas y alquileres y gentrificacion.
Leia este articulo y eso es lo que me parecia que va a pasar.
japanoptimist.substack.com/p/run-ri-escaping-from-china-to-japan
0 K 19
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
De una dictadura como la China, han tenido que irse a Japón
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 13
ElBeaver #12 ElBeaver
#8 No veo muchas alternativas en Asia; el resto de los países están saturados, como Corea, o tienen una economía muy limitada, como otros de la región.
0 K 6
TripleXXX #6 TripleXXX
De Guatemala a Guatepeor :palm:
0 K 7

