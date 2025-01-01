edición general
El fenómeno de la "Doble Pantalla" - El espectador ausente de Netflix

Un fenómeno del que a penas se escucha, y que nos afecta no sólo como espectadores sino como individuos a los que les ha tocado vivir esta época.

Tontolculo
17 min de vídeo

¿Alguien tiene un resumen a mano?
A_S
#1 yo lo he visto entero pero como estaba jugando con el móvil no me enteré de mucho
wildseven23
#1 Básicamente, que Netflix y otras plataformas están exigiendo a los guionistas que hagan basuras (demasiado explicados, sin narración visual, etc.), para que la gente pueda estar con su móvil y que parezca que han visto una peli.
ricambigaetani
Que hacen las pelis/series más simples pa que puedas estar mirando móvil/RRSS mientras haciéndote más gilipollas en consecuencia
Mark_
#2 o todo lo contrario, son tan complejas que tienes que buscar de qué va cada personaje o algo así para no perderte xD
Cantro
#4 la última cosa medio compleja que hizo Netflix fue House of Cards... Y tampoco es que fuese particularmente densa
