más votadas
El fenómeno de la "Doble Pantalla" - El espectador ausente de Netflix
Un fenómeno del que a penas se escucha, y que nos afecta no sólo como espectadores sino como individuos a los que les ha tocado vivir esta época.
|
etiquetas
:
doble pantalla
,
netflix
,
espectador ausente
28
cultura
6 comentarios
#1
Tontolculo
17 min de vídeo
¿Alguien tiene un resumen a mano?
1
K
17
#3
A_S
#1
yo lo he visto entero pero como estaba jugando con el móvil no me enteré de mucho
3
K
28
#5
wildseven23
#1
Básicamente, que Netflix y otras plataformas están exigiendo a los guionistas que hagan basuras (demasiado explicados, sin narración visual, etc.), para que la gente pueda estar con su móvil y que parezca que han visto una peli.
1
K
23
#2
ricambigaetani
Que hacen las pelis/series más simples pa que puedas estar mirando móvil/RRSS mientras haciéndote más gilipollas en consecuencia
0
K
10
#4
Mark_
#2
o todo lo contrario, son tan complejas que tienes que buscar de qué va cada personaje o algo así para no perderte
0
K
11
#6
Cantro
#4
la última cosa medio compleja que hizo Netflix fue House of Cards... Y tampoco es que fuese particularmente densa
0
K
10
6
6
comentarios)
¿Alguien tiene un resumen a mano?