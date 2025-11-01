edición general
El fenómeno Aliança Catalana: por qué un partido ultra y xenófobo pone en aprietos a Junts

La reunión de la cúpula de Junts para decidir si rompían o no con el PSOE —una decisión que finalmente se concretó con un 87% de apoyo de la militancia— ha puesto el foco en las razones de ese movimiento, entre las que destaca el auge de Aliança Catalana. Esta formación, que hasta hace poco era un fenómeno local, ha escalado posiciones rápidamente hasta el punto de que las últimas encuestas apuntan a que podría multiplicar por cinco su representación en el Parlament, quitándole votos a la formación de Puigdemont, el PP y el PSOE.

pepel #3 pepel
Porque son sus nuevas generaciones.
Sir #1 Sir
¿La noticia es solo el parrafo de la entradilla? ¿O es a mí que la web no carga más?
Doisneau #2 Doisneau *
#1 Eso mas el audio en si, cosa habitual en la web de la ser. Audio que tampoco dice mucho mas, por cierto

Un saludo
#8 Borgiano
#1 La idea era que hicieras click.
xyria #9 xyria
#1 Sí, es domingo, y no tendrán mucha gana de trabajar.
Wachoski #4 Wachoski
En mi opinión Junts nació herido de muerte por el clan Pujol,... Lo que pasa que es una muerte de esas del cine de los 80, y va dando tumbos agonizando de pared a pared ...
#5 javi618
Con darse una vuelta por un pueblo del interior de Cataluña se entiende perfectamente el auge de esta gente.
tetepepe #6 tetepepe
Simple, de la misma manera que Vox, un partido ultra y xenófobo pone en aprietos al PP, pero en catalán.
salchipapa77 #7 salchipapa77
Qué fenómeno tan extraño que no ocurre en ningún país europeo :roll:
