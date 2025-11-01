El fenómeno Aliança Catalana: por qué un partido ultra y xenófobo pone en aprietos a Junts

La reunión de la cúpula de Junts para decidir si rompían o no con el PSOE —una decisión que finalmente se concretó con un 87% de apoyo de la militancia— ha puesto el foco en las razones de ese movimiento, entre las que destaca el auge de Aliança Catalana. Esta formación, que hasta hace poco era un fenómeno local, ha escalado posiciones rápidamente hasta el punto de que las últimas encuestas apuntan a que podría multiplicar por cinco su representación en el Parlament, quitándole votos a la formación de Puigdemont, el PP y el PSOE.