Feminicidio en Cusco: mujer es quemada viva por celos de su expareja

Un nuevo caso de feminicidio ha estremecido al distrito de San Jerónimo, en Cusco. La víctima, identificada como Avelina Cusi Quispe, de 60 años, perdió la vida luego de que su expareja la rociara con combustible y le prendiera fuego durante una violenta discusión. El hecho ocurrió la noche del sábado 6 de septiembre, alrededor de las 7:50 p.m., en el pasaje Matamoros, Asociación Pro Vivienda 30 de Septiembre. Vecinos alertaron del incendio y, junto a agentes de Seguridad Ciudadana y Bomberos, lograron controlar las llamas. Sin embargo, dentro