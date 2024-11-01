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Félix Mojón: “Es un rival al que respeto y admiro mucho por su resiliencia”

Félix Mojón: “Es un rival al que respeto y admiro mucho por su resiliencia”

El entrenador del Balonmano Zamora, Félix, se muestra confiado en el trabajo del equipo en la recta final de la temporada.

| etiquetas: félix , balonmano , zamora , entrevista
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2 comentarios
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afrofrog #1 afrofrog
Un meneo completamente de nicho de balonmano, ¡qué audaz!
Sería la hostia que llegara a portada
Mis dieces
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Skiner #2 Skiner
Felix adivina lo que tienes para comer... :troll:
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menéame