edición general
24 meneos
29 clics
Felipe González: “Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?”

Felipe González: “Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?”

Respeto a la masacre israelí en Gaza, y apenas un día después de que el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar defendiera la ofensiva militar de Israel, definida como “genocidio” por la ONU, González ha eludido utilizar este término en su discurso y ha arremetido contra Hamás: “¿Qué hay que pedirle al grupo terrorista? Si de verdad no quieren que maten a niños ni a mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?

| etiquetas: gonzález , hamás , niños , mujeres , rehenes , israel , genocidio
20 4 2 K 96 politica
36 comentarios
20 4 2 K 96 politica
Comentarios destacados:          
Cantro #1 Cantro
¿Os acordáis cuando este sujeto era un referente?

Ahora, seas de derechas, de izquierdas, de centro o totalmente descreído... da una vergüenza ajena extraordinaria
13 K 140
Fotoperfecta #4 Fotoperfecta
#1 Aznar se veía venir. Rajoy también....todos los ex presidentes. Pero González ha sido la gran mentira política.
Ha engañado a millones que pensaban que era de izquierdas y hasta la fecha veo gente del PP más moderada que este sujeto.
Ya cuando el congreso de Suresnes enseñó la patita cuando quitó el republicanismo del PSOE, pero parecía una concesión necesaria, ahora parece convicción.
8 K 94
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#1 bah siempre ha sido una de cal y otra... de cal.

Con estas declaraciones se estará sacando unos cuantos sequel como su colega Aznar
7 K 87
Mimaus #23 Mimaus
#1 mi madre siempre decía que ese, con la chaqueta de pana, se disfrazó más que el de rumasa.

Mamá, cuanto te echo de menos.
2 K 33
#27 diablos_maiq
#1 no esperaba menos del sr. X
0 K 10
#34 CHN
#1 Sí, cuando abrazaba a las madres de la plaza de mayo por la mañana y luego ordenaba dar sus movimientos a la inteligencia argentina por la tarde. Isidoro siempre ha sido la misma mierda.
0 K 9
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
Si Israel quiere recuperar vivos a los rehenes, ¿por qué mata a los negociadores en Doha, Señor Cal Viva?
10 K 110
#2 solojavi
Yo te respondo Felipe, porque no hay que ceder ante el terrorismo, aunque muchos países occidentales se hayan puesto del lado de Israel, la descripción que das de la actuación de Israel se llama terrorismo.
8 K 97
Veelicus #3 Veelicus
Para haber sido presidente del gobierno o es muy tonto o se piensa que los demas somos tontos.
¿Cuantos rehenes hay en Cisjordania?
Traidor y Cobarde.
7 K 83
EsUnaPreguntaRetórica #15 EsUnaPreguntaRetórica
#3 ¿Y cuántos rehenes palestinos hay en manos de los israelíes? Miles y miles. Pero por lo que sea al señor González esos no le importan una mierda.
6 K 57
#6 PerritaPiloto
Da igual que los suelte o no. Si los rehenes escapan hacia un puesto israelí portando una bandera blanca o con su propio carnet de identidad entre los dientes y las manos en alto, serán saludados por un compatriota francotirador ... con un disparo en el pecho.
5 K 47
#30 joseangel277
#6 #9 Espera que me he liado. ¿Israel quiere asesinar a los rehenes israelies capturados por Hamas? ¿Por que?
Lo pregunto desde el desconocimiento.
0 K 10
aPedirAlMetro #33 aPedirAlMetro *
#30 Los rehenes son el pretexto perfecto para ejecutar el genocidio, les son muy utiles para construir relato.
A Israel no le interesa recuperar esos rehenes, ni un alto el fuego, ni la paz.
Israel quiere hacer desaparecer Palestina.
0 K 10
ElenaCoures1 #35 ElenaCoures1
#6 Por lo que dices con las evidencias que te has imaginado, eso debe haber pasado alguna vez
Por eso los rehenes que quedan salen en vídeos diciendo que se quedan con los de Hamás
¿A que sí?
0 K 7
#9 harverto
Porque Israel los quiere asesinar, puto gilipollas de mierda.
4 K 45
efectogamonal #8 efectogamonal
Por la misma razón que el PSOE apesta a cal viva {0x1f525}
1 K 31
cax #18 cax
Que ser más repugnante el señor X de los GAL.
2 K 26
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Quién diría que ahora Felipito se ha convertido en altavoz de la ultraderecha...

Seguro que andan intoxicandose todos los días en el grupo de Guasap de los expresidentes, de donde ZP ya salió hace años viendo el percal, Rajoy sólo envía stickers de gatitos y Aznar y Felipe están todo el día compartiendo contenido facho.
2 K 25
Cantro #11 Cantro
#7 Zapatero tampoco está para dar lecciones. Recordemos los arrumacos que se daba con Maduro...
1 K 0
fareway #16 fareway
SI lo ves tan fácil ahora, ¿por qué en su día no le disteis la independencia al País Vasco para evitar muertos?
1 K 24
#17 TitereConCabeza
Y si la tierra no es plana , por qué se llama planeta ? … dijo después.
2 K 22
colipan #13 colipan
El hijo de puta de los Gal.... Que faltaba
1 K 21
Supercinexin #29 Supercinexin
Es un completo error que este personaje aún tenga el carnet del PSOE. Un buen Congreso con votaciones y él y su camarilla de derechistas disfrazados de sociatas, todos expulsados del Partido. No lo quiere nadie, preguntas a cualquier militante del PSOE y sólo siente asco por éste, el Guerra, el Corcuera, Barrionuevo, Vera... Todos esos, el PSOE debería haberlos echado a patadas ya en tiempos de Zapatero y si no ahora que está Pedro Sánchez.
0 K 18
capitan__nemo #19 capitan__nemo
Porque los han matado y los van a matar igual, lumbrera.
0 K 17
SMaSeR #20 SMaSeR
Y que muchos abuelos le sigan "votando" como símbolo de la lucha contra el fascismo en democracia....
1 K 16
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo
¿Respeto a la masacre o respecto a la masacre? :roll: :ffu:
0 K 13
loborojo #14 loborojo
Sí Israel quiere recuperar sus soldados por qué no vuelve a centro europa y abandona Palestina?
1 K 13
Asimismov #25 Asimismov
Nunca pensé que lo diría yo:

¡CÁLLÉSE, SEÑOR GONZÁLEZ!
0 K 12
#31 Alcalino
Felipe González: “Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?”

Porque a Israel le importan un rábano los rehenes, son una excusa para justificar el genocidio.

Si Hamás soltara los rehenes, Israel buscaria otra excusa para seguir matándolos.

Yo lo se, tú lo sabes y Felipe Gonzalez lo sabe, y aún así ha dejado caer la pregunta, y eso lo convierte en un hijo de puta.
0 K 10
kreepie #28 kreepie
Este farsante con trazas fascistoides al final hace menos malo al megalómano de Ansar.
0 K 10
antesdarle #26 antesdarle *
Dudo que queden muchos rehenes por rescatar. Por otro lado dudo que a Israel le interese realmente rescatarlos. Al final le son más útiles muertos que vivos. Aunque no se porque intento razonar con lo que dice una persona implicada en terrorismo de estado. Tengo tres botellas de vino preparadas para cuando Putin o Netanyahu estiren la pata, la tercera está compartida con Felipe y el campechano. A ver cuando se van al firmamento las putas gárgolas.
0 K 10
ElenaCoures1 #36 ElenaCoures1
#26 Si son más útiles muertos que vivos ¿Por qué Hamás no los suelta para joder a Israel?
Mejor ¿por qué los capturó?
0 K 7
#32 Suikoden
Este hombre es ya irrecuperable.
0 K 9
amanecequenoespoco #12 amanecequenoespoco
Copito de nieve
0 K 9
#22 Jarod_mc
Marchando un ictus que lo dejé con la babilla colgando
0 K 7
#21 Aas59
Pues porque Hamás son unos gilipollas como los Judíos.
0 K 7

menéame