Felipe González: “Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?”

Respeto a la masacre israelí en Gaza, y apenas un día después de que el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar defendiera la ofensiva militar de Israel, definida como “genocidio” por la ONU, González ha eludido utilizar este término en su discurso y ha arremetido contra Hamás: “¿Qué hay que pedirle al grupo terrorista? Si de verdad no quieren que maten a niños ni a mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?
Ahora, seas de derechas, de izquierdas, de centro o totalmente descreído... da una vergüenza ajena extraordinaria
Ha engañado a millones que pensaban que era de izquierdas y hasta la fecha veo gente del PP más moderada que este sujeto.
Ya cuando el congreso de Suresnes enseñó la patita cuando quitó el republicanismo del PSOE, pero parecía una concesión necesaria, ahora parece convicción.
Con estas declaraciones se estará sacando unos cuantos sequel como su colega Aznar
Mamá, cuanto te echo de menos.
¿Cuantos rehenes hay en Cisjordania?
Traidor y Cobarde.
Lo pregunto desde el desconocimiento.
A Israel no le interesa recuperar esos rehenes, ni un alto el fuego, ni la paz.
Israel quiere hacer desaparecer Palestina.
Por eso los rehenes que quedan salen en vídeos diciendo que se quedan con los de Hamás
¿A que sí?
Seguro que andan intoxicandose todos los días en el grupo de Guasap de los expresidentes, de donde ZP ya salió hace años viendo el percal, Rajoy sólo envía stickers de gatitos y Aznar y Felipe están todo el día compartiendo contenido facho.
¡CÁLLÉSE, SEÑOR GONZÁLEZ!
Porque a Israel le importan un rábano los rehenes, son una excusa para justificar el genocidio.
Si Hamás soltara los rehenes, Israel buscaria otra excusa para seguir matándolos.
Yo lo se, tú lo sabes y Felipe Gonzalez lo sabe, y aún así ha dejado caer la pregunta, y eso lo convierte en un hijo de puta.
Mejor ¿por qué los capturó?