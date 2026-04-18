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Felipa de Henao y el poder de las reinas embarazadas [Eng]  

Las reinas medievales tenían muchas responsabilidades. Debían ser símbolos de paz, y la elección de su esposo a menudo tenía como objetivo poner fin a las guerras o consolidar alianzas; debían interceder por los necesitados, obteniendo indultos para los criminales; debían ser caritativas con los pobres; mecenas de artistas, escritores y arquitectos; y apoyar a sus maridos en su difícil tarea como gobernantes. Pero, sobre todo, debían tener herederos. Este último papel resulta especialmente relevante al analizar las acciones de Enrique VIII

| etiquetas: reinas , embarazadas , poder , medievo
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